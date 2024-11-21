Іспанія

Володар Золотого м’яча відповів на різні питання

Іспанський півзахисник Родрі, новоспечений володар Золотого м’яча-2024, напередодні взяв участь у інтерв’ю, під час якого мав можливість висловитись із приводу чималої кількості тем.

"Мозок людини не розуміє грошей чи слави, тому ми завжди будемо не готові до певних ситуацій, таких як програш матчу чи ухвалення певних рішень.

Ось чому, коли Альваро Мората, капітан національної збірної, так відкрився перед спільнотою, я думаю, що це було зразково-показово. На чемпіонаті Європи я вже відчував, що з ним щось не так.

Луїс де ла Фуенте та Гвардіола? Де ла Фуенте не говорить так багато, як Гвардіола, але час від часу він дає волю емоціям. Пеп у цьому плані набагато більш емоційний.

Золотий м’яч? На мою думку, Іспанія пережила один із найкращих моментів в історії свого футболу, і не лише в плані національної збірної. Те, що у нас до цього був лише один Золотий м'яч, я вважаю досить дивним.

Я хотів віддати належне тому чудовому поколінню, гравці якого так і не зуміли його виграти. Я думаю, що є футболісти, кращі за мене, які не вигравали його.

Вінісіус? Цієї історії буде достатньо для книги. Це було як американські гірки. Усе зводилось до того, що Вінісіус мав виграти Золотий м’яч, і я був здивований, що цього року це так і не сталось.

Уся ця впевненість у тому, що він його виграє... Я йшов на гала-вечірку, тому що не кожен день тебе запрошують на такі події. Але точно не з оптимізмом із приводу того, що я виграю Золотий м’яч.

Я почав отримувати перші повідомлення лише в день події, і вже в Парижі багато людей кричали мені про це на вулиці.

Травма? Відновлення проходить набагато краще, аніж я думав. Перший тиждень я стрибав у басейн головою вперед, бо просто не міг присісти. Зараз у мене проблема з ішіалгією в іншій нозі.

Мессі чи Роналду? Найкращий в історії — Мессі, у цьому я не сумніваюсь. Кріштіану багато в чому зрівнявся з Лео, не маючи вродженого таланту.

Ті з нас, хто грав проти них, розуміють різницю. Мессі був смертельно небезпечним на будь-якому місці на полі. М'яч потрапляв до нього, і ти знав, що зараз щось станеться", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Родрі також претендує й на іншу престижну нагороду.