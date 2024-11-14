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На нагороду претендують 11 гравців.

Стали відомі претенденти на щорічну премію Globe Soccer Awards за підсумками 2024 року у номінації "Кращий півзахисник".

На нагороду претендують 11 футболістів: Ніколо Барелла (Інтер), Джуд Беллінгем (Реал), Хакан Чалханоглу (Інтер), Тоні Кроос (завершив кар'єру), Дані Ольмо (Барселона), Коул Палмер (Челсі), Родрі (Манчестер Сіті), Федеріко Вальверде (Реал), Вітінья (ПСЖ), Флоріан Вірц (Баєр), Граніт Джака (Баєр).

Відкрите голосування доступне на офіційному сайті премії.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року у Дубаї.

Раніше повідомлялося, що Довбик — серед претендентів на нагороду "Гравець року" від Globe Soccer Awards.