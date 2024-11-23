Іспанія

"Respect. No to racism".

Трьох фанатів мадридського Реала було заарештовано за прояв расизму на адресу вінгерів каталонської Барселони Ламіна Ямаля та Рафіньї під час очного матчу команд в 11-му турі іспанської Ла Ліги (0:4). Про це інформує національна поліція Іспанії.

Повідомляється, що затримані виявляли ксенофобську поведінку, що зневажає гідність та моральне обличчя гравців каталонського клубу.

Наразі всі заарештовані знаходяться під вартою.

Раніше Реал засудив власних фанатів за прояви расизму на адресу гравців Барселони.