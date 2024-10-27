Іспанія

Буде черговий скандал у Іспанії.

Мадридський Реал у одинадцятому турі іспанської Ла Ліги зазнав розгрому в El Clasico проти каталонської Барселони на власному полі.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Цього разу зайві емоції на полі поміж футболістами майже не давали про себе знати, однак не обійшлось без чергових інцидентів на трибунах.

У другому таймі на адресу гравців команди Ганса-Дітера Фліка, зокрема — нападників Ламіна Ямала та Рафіньї Діаса, фанати "галактікос" вигукували расистські вислови, що не залишилось поза увагою соціальних мереж, а пізніше — і офіційних осіб.

Відео інциденту:

Реал виступив із наступною заявою:

"Мадридський Реал рішуче засуджує будь-які прояви расизму, ксенофобії та насильства у футболі та спорті і глибоко шкодує про образи, які кілька вболівальників виголосили вчора ввечері в одному з кутів стадіону.

Реал Мадрид розпочав розслідування з метою знайти та ідентифікувати винуватців цих прикрих і підлих образ, щоб вжити відповідних дисциплінарних та судових заходів".

Трохи пізніше свій коментар щодо ситуації опублікувала й Ла Ліга:

"У зв'язку з подіями, що відбулися під час матчу Реал Мадрид — Барселона, під час якого спостерігалася неприпустима расистська поведінка, Ла Ліга негайно повідомить про образи та расистські жести, отримані гравцями Барселони, до Відділу з питань боротьби з проявами ненависті Інформаційної бригади Національної поліції, а також проінформує Його Високоповажність Координаційного прокурора Відділу з питань злочинів на ґрунті расової ненависті та дискримінації Державної генеральної прокуратури.

Ла Ліга рішуче засуджує ці події на стадіоні Сантьяго Бернабеу і залишається непохитною у своєму прагненні викорінити будь-які прояви расизму та ненависті на стадіонах і за їх межами. Цьому злу немає місця в спорті".

Нагадаємо, що раніше підсумки гри для своїх команд прокоментували головні тренери Карло Анчелотті та Ганс-Дітер Флік.