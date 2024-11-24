Іспанія

Перес vs Чеферін.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес розкритикував систему голосування Золотого м'яча. Його слова наводить AS.

"Вам варто запитати в організаторів, які критерії голосування, але очевидно, що вони можуть робити все, що захочуть, без будь-яких наслідків. Я б запитав у France Football та L'Équipe — чи є сенс зараз приєднуватися до УЄФА? Золотий м'яч має бути незалежним трофеєм, за який мають голосувати визнані люди.

Деякі речі дивують — наприклад, заява УЄФА. Вони кажуть, що їхня участь ніяк не вплинула на систему голосування... Це брехня, чорт забирай. Ось що я вам скажу: вони змінили систему голосування — замість п'яти гравців можна було голосувати за десятьох. Також вони збільшили кількість очок із 6 до 15.

Дивно, що хоча футбол — це глобальне явище, журналісти з країн із великим населенням, на кшталт Індії, не голосують, а в інших країн із населенням менше мільйона є право голосу. До того ж їх ніхто не знає!

Без Намібії, Уганди, Албанії та Фінляндії Вінісіус отримав би Золотий м'яч. Крім всього іншого, ці країни не віддали Вінісіусу жодного очка. Жодного! Принаймні, фін пішов із журі. Дякую йому за цей вчинок", — сказав Перес.