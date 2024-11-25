Коментар італійського фахівця.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 листопада 2024, 00:39
Головний тренер Реала Карло Анчелотті після розгромної перемоги над Леганесом (3:0) у 14-му турі Ла Ліги прокоментував зміну позицій нападників Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора.
Мбаппе в цій зустрічі вийшов на лівому фланзі, а Вінісіус зіграв у ролі центрфорварда і на 43-й хвилині віддав гольову передачу на Кіліана.
"Ми змінили позиції наших нападників, виставивши Мбаппе на фланг. Він зіграв добре, як і Вінісіус у центрі. Команда дуже добре контролювала хід гри.
До того ж, Вінісіус повернувся з розташування збірної, а гра на фланзі вимагає багато енергії. Вони обидва добре виступили сьогодні і додають", — цитує Анчелотті Madrid Xtra.
Раніше повідомлялося, що Куртуа провів 100-й сухий матч за Реал.