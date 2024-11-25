Іспанія

Ще один претендент на лідера Сосьєдаду.

Мадридський Реал проявляє інтерес до півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" не розглядає варіант із купівлею Родрі з Манчестер Сіті і зосередиться на Субіменді.

При цьому повідомляється, що 25-річний іспанець навряд чи покине свою нинішню команду в зимове трансферне вікно.