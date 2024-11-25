Мадридський Реал проявляє інтерес до півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" не розглядає варіант із купівлею Родрі з Манчестер Сіті і зосередиться на Субіменді. 
При цьому повідомляється, що 25-річний іспанець навряд чи покине свою нинішню команду в зимове трансферне вікно.
Чинний контракт баска з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з "клаусулою" у 60 млн. євро.
 
Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 16 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
 
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль спробує купити Субіменді в січні.