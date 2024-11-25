Іспанія

Фанат Реала висловився про президента "вершкових".

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував критичні висловлювання на свою адресу з боку президента мадридського Реала Флорентіно Переса. Цитує 62-річного функціонера Marca.

"Президент мадридського Реала активна людина. Я думаю, що іноді Флорентіно втрачає зв'язок із реальністю. Він говорив речі, які не відповідають дійсності.

У ситуації з поправкою до правила про розподіл коштів все не так, як він говорив, як і в ситуації з телевізійними правами. З піратством усе не так, як він сказав.

Я думаю, що він відірваний від реальності, і я сподіваюся, що хоча б те, що він говорить про свій клуб, вболівальником якого я є, відповідає дійсності, тому що в іншому разі я буду стурбований", — сказав Тебас.