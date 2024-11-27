Іспанія

Валентін Барко наразі не зміг проявити себе в Іспанії, зігравши в цьому сезоні лише 376 хвилин.

Лівий захисник Брайтона Валентін Барко, який цей сезон розпочав у Севільї на правах річної оренди, може достроково повернутися до Англії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб іспанської Ла Ліги всерйоз розглядає дострокове розірвання орендної угоди щодо 20-річного аргентинця, який не зміг гучно заявити про себе на новому місці.

У цьому сезоні Барко зіграв за Севілью всього 376 хвилин у восьми матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями він не відзначався.

Нагадаємо, що Валентін Барко перейшов до Брайтона із Боки Хуніорс у січні 2024 року за більш ніж 9 мільйонів євро.