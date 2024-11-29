У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги Європи амстердамський Аякс у гостях поступився Сосьєдаду.

Представник іспанської Ла Ліги відправив у ворота амстердамців два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Барренечеа та Кубо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Аякс у рамках 5 туру основного раунду Ліги Європи-2024/25:

Реал Сосьєдад — Аякс 2:0
Голи: Барренечеа, 67, Кубо, 85