Іспанія

Флік висловився після поразки від аутсайдера.

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку від Лас-Пальмас (1:2) в матчі Ла Ліги.

"Ми 27 разів пробили по воротах, суперник не подав жодного кутового, а ми це зробили кілька разів. Але треба забивати.

Наша команда знає, що треба робити, як оборонятися. Не можна залишати вільні зони. Нам потрібно прийняти цей результат. Ми сьогодні дуже розчаровані", — сказав Флік.

Раніше повідомлялось, що Барселона вперше з 1986 року програла Лас-Пальмасу в Ла Лізі.