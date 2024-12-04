Іспанія

Перехід футболіста залежатиме від рішення нового головного тренера "левів".

Захисник Спортінга Іван Фреснеда може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлена ​​Валенсія, яка хоче посилити свою захисну лінію, а Іван може зіграти відразу на кількох позиціях в обороні.

Також наголошується, що Фреснеда вже погодився на перехід, який залежатиме від рішення нового головного тренера "левів" Жоау Перейри, який попросив дати йому час на роздуми.

При цьому Валенсія хоче орендувати футболіста на другу половину сезону з опцією викупу, де поки що Спортінг наполягає на сумі в розмірі 7,5 мільйонів євро.

Цього сезону Фреснеда провів сім матчів, у яких відіграв 203 хвилини.

Також додамо, що Іван вже виступав в Іспанії, коли захищав кольори Вальядоліда, де провів 26 матчів.