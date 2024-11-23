Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 14 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі здобула перемогу над Бетісом з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли господарів поля вперед вивів Сесар Таррега, проте за шість хвилин Уго Дуро зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло.

Потім для Дуро настав момент розплати, коли за три хвилини у період з 50 по 53 він оформив дубль. Ще за три хвилини Дієго Лопес забив четвертий м'яч у ворота гостей.

"Бетікос" не здавалися і на 66 хвилині Чімі Авіла скоротив відставання в рахунку, але на більше гостей не вистачило.

Після 14 ігор у Бетіса 20 очок і сьоме місце в Ла Лізі, а у Валенсії 10 очок та лише 18 рядок у зоні вильоту.

Валенсія — Реал Бетіс 4:2

Голи: Таррега, 8 Дуро, 50, 53 Лопес, 56 - Дуро (аг), 14 Авіла, 66.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Таррега, Москера, Гасеровські, Гая — Лопес (Гомес, 74), Барренечеа (Гільямон, 75), Герра (Алмейда, 82), Ріоха (Перес, 90) — Дуро (Карабінайте, 74).

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Бартра, Бернардо де Соуза, Перро — Руїбаль (Авіла, 58), Альтіміра, Гірао (Ло Чельсо, 58), Еззалзулі (Хуанмі, 68) — Лосада (Бакамбу, 58) — Роке (Діао, 81).

Попередження: Барренечеа, Алмейда, Гая, Таррега — Бакамбу, Сабалі.