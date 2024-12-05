Іспанія

Кіліан знову не забив пенальті.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті прокоментував поразку від Атлетік Більбао (1:2) в перенесеному матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує італійського фахівця Marca.

"Гра була рівною. Зрівнявши рахунок, ми могли взяти її під контроль, але деталі підвели нас.

Я не розмовляв із Мбаппе. Можливо, Кіліан зараз не в найкращій формі, але потрібно дати йому час на адаптацію. Треба дати йому час на те, щоб стати кращим. Коли Вінісіус на полі, пенальті виконує він, і в нього добре виходить. У нас три пенальтисти: Мбаппе, Беллінгем та Вінісіус Звичайно, Кіліан засмучений та розчарований, але потрібно рухатися далі.

Феде Вальверде теж засмучений і розчарований, як і Кіліан. Але до нього не має бути жодних претензій, він прекрасний футболіст. Помилки трапляються, а нам потрібно дивитися вперед.

Атлетік дуже небезпечний на своєму полі. Думаю, матч був нічийним, якщо дивитися на те, що зробили обидві команди. Я вважаю, що напрошувалася нічия.

Команда добре оборонялися в першому таймі, але ми могли краще працювати з м'ячем. У другій половині стало краще, у нас були моменти.

Нічого страшного не трапилося, ми продовжуємо боротися. Ми все ще в справі і дивимося вперед", — заявив Анчелотті.