Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник донецького Шахтаря Невертон прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (3:1).

"Дякую Богові, що ми перемогли! Справді цікавий і насичений поєдинок. Продовжуємо працювати та концентруємося на наступному матчі в Лізі чемпіонів з мюнхенською Баварією. Радий, що зуміли перемогти, потішити вболівальників і підняти власний рівень упевненості.

У моменті з голом я опинився в правильному місці в потрібний час і зумів добити м’яч. Дуже радий, що забив, адже це важливо для того, щоб нарощувати впевненість у собі та продовжувати зростати щодня. Присвятив його своїй родині. Матері, батькові та найближчим друзям.

Ми щодня наполегливо працюємо разом з тренером з фізичної підготовки, приділяючи велику увагу тренуванням у тренажерному залі, роботі з нарощування м’язів та загальній фізичній підготовці. Прогрес дійсно помітний.

Зустріч з Баварією? Звичайно, ми очікуємо того ж, що й сьогодні, – перемоги. Робитимемо все можливе, аби досягти цього результату", — наводить слова Невертона прес-служба "гірників".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Ворскла у рамках 16 туру УПЛ.