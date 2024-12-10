Іспанія

Француз спростував чутки про згвалтування.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе висловився про скандал зі "згвалтуванням" у Швеції. Цитує француза RMC Sport.

"Я був здивований. І досі здивований, якщо чесно. Це речі, які виникли несподівано. Я нічого не отримував, ні повістки до суду, нічого. Я прочитав те саме, що й усі інші. Шведський уряд також нічого не говорив.

Мене це не стосується. Це просто непорозуміння. Це ніяк на мене не вплинуло, тому що я ніколи не вважав себе залученим до цієї справи. Багато галасу, але в мене завжди була одна мета — зосередитися на своїй роботі й подивитися, як все закінчиться.

Якщо мене викличуть до суду, я прийду, все просто. Це навіть не була вечірка. У мене було п'ять вільних днів, я вирішив поїхати. Я збирався поїхати в інше місце, але тренер сказав: "Поїдь туди, де менше уваги". Все пройшло добре, я був спокійний. Але перед від'їздом з'явилася ця фотографія, зроблена на виході з ресторану. Там було багато людей, готових зустріти мене перед від'їздом, багато журналістів", — заявив Мбаппе.