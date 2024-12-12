Іспанія

Француз зазнав пошкодження в матчі Ліги чемпіонів.

Центральний нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе вибув на 10 днів через травму стегна, передає портал ESPN.

Аталанта — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу 10.12.2024

У матчі шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 проти Аталанти 25-річний француз був вимушений залишити поле ще в ході першого тайму. Сьогодні ж, 12 грудня, "вершкові" підтвердили, що Мбаппе зазнав пошкодження:

"Після обстеження, проведеного медичним відділом Реала, у Кіліана Мбаппе діагностовано травму стегна лівої ноги", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу Ла Ліги.

Таким чином, нападник не допоможе колективу Карло Анчелотті в суботньому (14 грудня) виїзному поєдинку з Райо Вальєкано в 17 турі чемпіонату Іспанії, а також навряд чи зможе взяти участь у фіналі Міжконтинентального Кубка ФІФА, що відбудеться 18 грудня. Уже 22 грудня мадридці прийматимуть Севілью у 18 турі Ла Ліги.

За даними джерел ESPN, Реал не поспішатиме з поверненням гравця до вищезгаданого фіналу, оскільки вважає це "контрпродуктивним", якщо є місце ризику погіршити стан здоров'я Кіліана.

На рахунку Мбаппе 12 голів і 2 асисти в 22 поєдинках за мадридський клуб у всіх турнірах поточної кампанії.

Нагадаємо, у фіналі Міжконтинентального Кубка переможцю Ліги чемпіонів-2023/24 протистоятиме мексиканська Пачука або єгипетський Аль-Ахлі.