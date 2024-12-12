Іспанія

Правоохоронні органи не мають доказів провини француза.

Розслідування за підозрою нападника Реала та збірної Франції Кіліана Мбаппе у згвалтуванні та сексуальних домагань було закрито. Про це повідомляє AFP із посиланням на прес-службу прокуратури Швеції.

Причина закриття справи, в якій звинувачували 25-річного француза за інцидент 10 жовтня 2024 року — відсутність доказів.

"Під час розслідування було виявлено особу, обґрунтовано підозрювану у зґвалтуванні, та два випадки сексуальних домагань, але, за нашою оцінкою, доказів недостатньо для подальшого продовження справи, і тому розслідування закрито", — заявила старший прокурор Марина Чиракова.

Нагадаємо, Мбаппе потрапив у серйозний скандал під час паузи на матчі збірних, коли Кіліан не поїхав до національної команди, а перебував у нічному клубі в Стокгольмі.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 22 матчі, в яких забив 12 голів та віддав два асисти.