Іспанія

Реакція українського голкіпера на перехід до каталонського клубу.

Український воротар Жирони Владислав Крапивцов прокоментував свій перехід до Жирони на правах вільного агента.

"Моя мета в Жироні — це дебют у Ла Лізі, гра в іспанському футболі та європейських змаганнях. Ну і звичайно намагатися бути найкращим для команди.

Почуваюся тут дуже добре, адже мене оточують дуже професійні люди. Це відчувається як сім'я. Тут немає гравців, які вважають себе зірками або щось на зразок того. Для мене це дуже важливо. Коли я був у роздягальні, ми багато розмовляли із футболістами, працівниками.

Є Віктор Циганков. Він справді допоможе адаптуватися до команди. Я люблю гуляти парками. Це невелике місто, тут мешкають майже 100 тисяч людей", — сказав Кропивцов в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Крапивцов уклав контракт із каталонським клубом, який розрахований до 2029 року.