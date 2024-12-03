Іспанія

Ще одна невдача українського вінгера.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє журналіст Ніл Сола, посилаючись на слова головного тренера каталонців Мічела.

У 27-річного українця пошкодження привідного м'яза і на відновлення йому потрібно близько трьох тижнів.

Таким чином, Циганков пропустить найближчі матчі проти Логроньєса, Реала, Ліверпуля, Мальорки та Вальядоліда.

Також найближчий кубковий матч пропустить Ясер Аспрілья, який має бути готовим до зустрічі з Реалом у Ла Лізі.

Зазначимо, що Циганков лише нещодавно повернувся з лазарету після травми, після чого встиг взяти участь лише у кількох матчах. На його рахунку десять матчів, один гол та один асист.