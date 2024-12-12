Ексгравець Дніпра-1 представлятиме каталонський клуб.
Владислав Крапивцов, Getty Images
12 грудня 2024, 17:59
Голкіпер Владислав Крапивцов підписав контракт із Жироною, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Жирона — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу 10.12.2024
Угоду з 19-річним українцем розраховано до кінця червня 2029 року. Раніше гравець перебував у статусі вільного агента.
Із літа 2022 року Крапивцов виступав за юнацьку команду Дніпра-1. Після банкрутства клубу він залишив його.
Нагадаємо, що Владислав був основним голкіпером збірної України U-19 на Євро-2024, у підсумку опинившись у символічній команді турніру.