Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 грудня 2024 року.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на власному полі виборов нічию проти Реала в мадридському дербі (3:3).

"Блискавки" шокували суперників двома голами на старті зустрічі, проте "галактікос" не тільки відіграли їх до перерви, а ще й вийшли вперед на початку другого тайму.

Однак гра була вже настільки гарячою, що господарям не склало труднощів забити втретє наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Райо Вальєкано — Реал Мадрид у рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Райо Вальєкано — Реал Мадрид 3:3

Голи: Лопес, 4, Мумін, 36, Паласон, 64 - Вальверде, 39, Беллінгем, 45, Гоес, 56

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія — Де Фрутос (Діас, 66), Лопес (Балліу, 66), Сісс (Валентін, 60), Ембарба (Гарсія, 53) — Нтека (Камельйо, 60), Паласон

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (де Соуза, 79), Чуамені, Рюдігер, Гарсія — Діас (Вінісіус, 63), Вальверде, Модрич (Камавінга, 72), Беллінгем — Гоес, Гюлер (Себальйос, 79)

Попередження: Барга, Нтека, Паласон, Камельйо — Модрич, Вінісіус.