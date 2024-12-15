Італія

Результат матчу 16-го туру Серії А.

Недільну програму 16-го туру Серії А відкривали на Стадіо Віа дель Маре матчем Лечче — Верона.

Вже на третій хвилині Тете Моренте вивів господарів вперед. Проте під кінець першого тайму Доргу відзначився автоголом і рахунок став рівним. А гол в роздягальню, який, як виявилось, став вирішальним, забив Крстович. Перемога Лечче 2:1.

Лечче піднявся на 13 сходинку. Верона залишилась в зоні вильоту.

Лечче — Монца 2:1

Голи: Моренте, 3, Крстович, 44 - Доргу (аг), 37

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Доргу — Кулібалі, Беріша (Рамадані, 55), Рафья (Гельгасон, 68) — П'єротті (Каба, 89), Крстович (Ребич, 68), Моренте

Монца: Тураті — Іццо (Сенсі, 67), Марі, Кальдірола (Карбоні, 39) — Бірінделлі (Перейра, 80), Бондо, Б'янко (Марич, 80), Кір'якопулос — Мальдіні, Капрарі (Форсон, 67) — Мота

Попередження: Рафья — Кір'якопулос, Іццо, Б'янко, Мальдіні, Перейр