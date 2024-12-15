Третій нічийний результат у черговому турі чемпіонату Іспанії.
Алавес — Атлетік, Getty Images
15 грудня 2024, 19:10
Алавес у рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Атлетік на Естадіо де Мендісорроса.
Гості відкрили рахунок у першому таймі зустрічі зусиллями Гомеса. Жордан у другій половині поєдинку відновив паритет. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Атлетік із 33-ма очками йде 4-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 16-ма заліковими балами перебуває на 16-й сходинці.
Алавес — Атлетік 1:1
Голи: Жордан, 67 — Гомес, 10
Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Моуріньо, Діарра — Вісенте, Жордан, Бланко (Гевара, 72), Гуріді — Мартін (Стоічков, 61), Гарсія
Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес, Бойро (Берчіче, 46) — Руїс де Галаррета (Весга, 78), Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес (Сансет, 60), Н. Вільямс (Джало, 78) — Беренгер (Гурусета, 60)
Попередження: Бланко, Теналья — Бойро, Берчіче