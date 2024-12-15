Іспанія

Третій нічийний результат у черговому турі чемпіонату Іспанії.

Алавес у рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Атлетік на Естадіо де Мендісорроса.

Гості відкрили рахунок у першому таймі зустрічі зусиллями Гомеса. Жордан у другій половині поєдинку відновив паритет. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Атлетік із 33-ма очками йде 4-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 16-ма заліковими балами перебуває на 16-й сходинці.

Алавес — Атлетік 1:1

Голи: Жордан, 67 — Гомес, 10

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Моуріньо, Діарра — Вісенте, Жордан, Бланко (Гевара, 72), Гуріді — Мартін (Стоічков, 61), Гарсія

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес, Бойро (Берчіче, 46) — Руїс де Галаррета (Весга, 78), Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес (Сансет, 60), Н. Вільямс (Джало, 78) — Беренгер (Гурусета, 60)

Попередження: Бланко, Теналья — Бойро, Берчіче