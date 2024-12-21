Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Мальорка в гостях здобула мінімальну перемогу над Хетафе з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 53 хвилині, а його автором став Кайл Ларін, який реалізував пенальті.

Таким чином, Мальорка виграла другий матч поспіль, а Хетафе навпаки програв.

Після 19 ігор Мальорка набрала 30 очок і посідає п'яте місце у Ла Лізі, а у Хетафе 16 балів та 16 рядок.

Хетафе — Мальорка 0:1

Гол: Ларін, 53 (пен).

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене (Беррокаль, 46), Альдерете, Ріко — Арамбаррі, Мілья — Ньйом (Перес, 54), Уче, да Кошта (Родрігес, 63) — Їлдирим (Федеріко, 36).

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Асано (Наварро Муньйос, 69), Санчес (Фернандес, 87), Маскарель, Дардер Молл — Ларін (Пратс, 87), Родрігес (Копете, 78).

Попередження: Джене, Їлдирим, Ріко, Беррокаль — Санчес, Грейф, Муньйос.