Іспанія

Галасійці перервали серію Сосьєдада із шести матчів без поразок у всіх турнірах.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі обіграла Реал Сосьєдад з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині Пабло Дуран, який через шість хвилин оформив дубль, зміцнивши перевагу своєї команди.

Таким чином, Сосьєдад залишився з 25 очками після 18 ігор і посідає сьоме місце в Ла Лізі, а у Сельти 24 бали та десятий рядок.

Сельта — Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Дуран, 40, 45+1.

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра (Альварес, 72), Белтран, Моріба, Мінгеса (Домінгес Касерес, 90) — Дуран (Сведберг, 73), Гонсалес Мартінес (Серві, 84) — Іглесіас (Дувікас, 90).

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія, Агерд, Муньйос (Мартін Вісенте, 46) — Барренечеа (Оскарссон, 46), Турр'єнтес Імас (Беккер, 46), Сучич, Гомес — Оярсабаль (Кубо, 64), Мендес (Марін, 83).

Попередження: Родрігес, Старфельт, Дуран — Оярсабаль, Імас, Беккер, Субельдія, Кубо.