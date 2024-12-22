Іспанія

Керманич Барселони прокоментував поразку від Атлетіко.

Каталонська Барселона напередодні поступились мадридському Атлетіко в домашньому матчі вісімнадцятого туру.

Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали чудово, у нас було багато моментів, і це те, чого я хочу бачити від команди. Звичайно, я розчарований результатом, але він також показує, що Атлетіко — досвідчена команда, яка дуже добре захищається. Ми ж натомість продемонстрували саме той стиль, який ми хочемо демонструвати.

Ми не здамось і не відступимось, ми будемо більше тренуватись, і тоді команда покаже, що може забивати більше голів. Ми повинні більше зосередитись на забитих голах, у нас були відмінні моменти, які ми змарнували.

Ті очки, які ми втратили в останніх матчах, мене турбують. Ми втратили дев'ять очок вдома, це занадто багато.

Ми всі потребуємо цієї різдвяної перерви. Вона настає в дуже слушний час. Я сказав гравцям, що мені подобається, як ми граємо. Але ми повинні бути розумнішими і зробити висновки з того, що сталось.

У тій останній атаці не можна було втрачати м'яч. Я був на своєму місці на трибунах і міг бачити, що відбувається.

Сидіти на трибунах у такій грі — це був жахливий досвід. Я не можу описати словами, що я відчував, не маючи можливості сидіти на лаві запасних. Це було несправедливо, ось що я можу сказати. Із питанням контролю власних емоцій на лавці запасних мені доведеться розібратись, коли я повернусь", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в баскського Атлетіка.