Іспанія

Захисник Барселони прокоментував поразку від Атлетіко.

Напередодні в домашньому матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона поступились мадридському Атлетіко.

Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри захисник "блаугранас" Пау Кубарсі прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели чудову гру, мали багато моментів, але дві помилки в обороні коштували нам перемоги. Ми грали дуже добре, хоча нам не вистачило рішучості в останній третині поля, щоб забити ще бодай один гол.

Не може бути так, що суперники двічі виходять до контратаки на нашу половину і забивають два голи. Ми повинні покращити ці аспекти. Зараз ми повинні відволіктись від цієї поразки і повернутись до своєї найкращої форми.

Сезон Ла Лігу дуже тривалий, і ми сподіваємося продовжити на тому ж рівні, що й на його початку, і в підсумку виграти чемпіонат.

Ми показали на початку сезону, що вміємо грати у футбол. Фанати повинні бути з нами в ці важкі моменти, і вони побачать, що ми потішимо їх наприкінці сезону", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в баскського Атлетіка.