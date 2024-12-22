Захисник Барселони прокоментував поразку від Атлетіко.
Пау Кубарсі, Getty Images
22 грудня 2024, 10:18
Напередодні в домашньому матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона поступились мадридському Атлетіко.
Барселона — Атлетіко 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Після завершення гри захисник "блаугранас" Пау Кубарсі прокоментував виступ власної команди.
"Ми провели чудову гру, мали багато моментів, але дві помилки в обороні коштували нам перемоги. Ми грали дуже добре, хоча нам не вистачило рішучості в останній третині поля, щоб забити ще бодай один гол.
Не може бути так, що суперники двічі виходять до контратаки на нашу половину і забивають два голи. Ми повинні покращити ці аспекти. Зараз ми повинні відволіктись від цієї поразки і повернутись до своєї найкращої форми.
Сезон Ла Лігу дуже тривалий, і ми сподіваємося продовжити на тому ж рівні, що й на його початку, і в підсумку виграти чемпіонат.
Ми показали на початку сезону, що вміємо грати у футбол. Фанати повинні бути з нами в ці важкі моменти, і вони побачать, що ми потішимо їх наприкінці сезону", — заявив іспанський виконавець.
У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в баскського Атлетіка.