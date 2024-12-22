Іспанія

Захисник Севільї прокоментував підготовку до фінального акорду.

У матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги поміж мадридським Реалом та андалузькою Севільєю на Сантьяго Бернабеу відбудеться визначна подія — останню гру в професійній кар’єрі проведе захисник "нервіонців" Хесус Навас.

39-річний виконавець поділився власними очікуваннями від важливої події.

"До цього моменту не можна бути готовим. Це проблема зі стегном, яка каже тобі: "Усе, годі". Але ж футбол — це те, чим ти займаєшся все своє життя. Це те, що ти любиш, це мрія.

І я можу сказати, що я здійснив усі свої мрії, досяг усіх радощів, але прокинутися і не мати можливості торкнутись м'яча буде важко.

Зрештою, я працював над цим питанням упродовж трьох або чотирьох років, і це складно. Раніше я справлявся з цим трохи краще, але за останній рік стало ще гірше, і це набагато важче.

Коли я граю на повну, наступного дня мені важко, і бувають дні, коли я взагалі не можу ходити. І тоді ти ухвалюєш рішення. Мої партнери по команді знають про мою проблему, вони бачать, як я тренуюсь. Я намагаюсь трохи більше контролювати себе, зважувати всі обставини, але в грі ти повинен викластись на повну, і всі ці удари, стрибки — це те, коли мені стає все гірше.

Є багато емоцій, які охоплюють до мене. Намагаюсь угамувати їх, насолоджуватись моментом із моїми вболівальниками, любов'ю кожного і це найголовніше.

Зрештою, футбол — це моє життя. Я насолоджуюсь ним повною мірою, і це те, що дозволило мені досягти такого зрілого віку, насолоджуючись моєю Севільєю, моєю національною збірною, моєю країною, віддаючи все для них, і, врешті-решт, цей день приходить для кожного. Це складно пережити", — заявив іспанський виконавець.

Матч Реал — Севілья відбудеться 22 грудня, о 17:15.