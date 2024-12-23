Іспанія

Форвард Реала прокоментував матч проти Севільї.

Мадридський Реал напередодні на власному полі обіграв андалузьку Севілью в рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал Мадрид — Севілья 4:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри нападник "галактікос" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.

"Той матч у Більбао пішов мені на користь. Там я досягнув дна. Я зрозумів, що повинен викластись на повну, більше грати індивідуально. Я знаю, що можу зробити більше для цього клубу.

Я впевнений, що це був наш найкращий матч у сезоні. Ми грали дуже добре й за останні кілька місяців ми значно покращились. Було важко, тому що грати проти Севільї завжди важко.

Після поїздки до Катару ми були трохи втомлені, але ми віддали все в першому таймі, грали дуже добре з самого початку, атакували половину поля суперника, хотіли забити багато голів. Я відчуваю, що мадридські вболівальники були в захваті від сьогоднішньої гри, як і ми.

Ми краще пізнаємо один одного. Мій прихід багато чого змінив у команді, але адаптація, як сказав тренер, закінчилась. Я почуваюсь дуже добре, і ви бачите на полі, що ми краще розуміємо один одного. І що ми всі граємо набагато краще.

Як би я підсумував перші місяці? Я можу зробити набагато більше. Я знаю, що в моїх ногах набагато більше потенціалу, аніж я демонструю на полі. Але, як я вже казав, у останніх іграх я покращився", — заявив французький виконавець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Валенсії.