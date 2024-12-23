Тренер подякував гравцям за підтримку.
Карло Анчелотті, Getty Images
23 грудня 2024, 17:26
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, як втримався біля керма іспанського гранда під час кризи на початку сезону.
"Я ніколи не відчував "небезпеки". Але завжди зрозуміло, як влаштована робота тренера: коли щось йде не так, ви несете відповідальність. Це правда. Дякую підтримці гравців та клубу, який ніколи не висловлював занепокоєння. Він завжди передавав мені любов та спокій.
У цьому сенсі я відчув велику підтримку. Це те, що потрібно тренеру у складні моменти – підтримка клубу, його людей. Навколо лави запасних ходило багато чуток, але я завжди довіряв, як і зараз, тому, що каже мені клуб, і в ті дні це було прозоро. Спокій та робота над тим, щоб переламати ситуацію", – сказав італієць.
Нагадаємо, Реал розібрався з Севільєю і обігнав Барселону в Ла Лізі.