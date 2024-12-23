Іспанія

Тренер подякував гравцям за підтримку.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, як втримався біля керма іспанського гранда під час кризи на початку сезону.

"Я ніколи не відчував "небезпеки". Але завжди зрозуміло, як влаштована робота тренера: коли щось йде не так, ви несете відповідальність. Це правда. Дякую підтримці гравців та клубу, який ніколи не висловлював занепокоєння. Він завжди передавав мені любов та спокій.

У цьому сенсі я відчув велику підтримку. Це те, що потрібно тренеру у складні моменти – підтримка клубу, його людей. Навколо лави запасних ходило багато чуток, але я завжди довіряв, як і зараз, тому, що каже мені клуб, і в ті дні це було прозоро. Спокій та робота над тим, щоб переламати ситуацію", – сказав італієць.

Нагадаємо, Реал розібрався з Севільєю і обігнав Барселону в Ла Лізі.