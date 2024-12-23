Англія

Коментар іспанського фахівця після чергового фіаско.

Пеп Гвардіола розповів про причини невдалої гри Манчестер Сіті. "Містяни" 21 грудня зазнали 9-ї поразки за 12 матчів — від Астон Вілли (1:2).

"Ця команда так довго була стабільною. Ми побили усі рекорди. Тепер ми з іншого боку. Ми маємо знайти вихід.

Іноді все стає складно, але гравці повинні думати так: "Окей, хлопці, постараймось".

Зрештою, це просто гра. Можна перемагати, програвати, залишатися незмінним, щось змінювати, але це просто гра. Ми справлялися з цим, коли багато перемагали. Але тепер ми живемо з іншого боку, чого ми не очікували.

Я не знаю, яким буде результат. Але життя кидає виклик, і треба впоратися з ним", – сказав Пеп.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті.