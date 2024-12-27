Іспанія

Мадридці можуть спробувати підписати одного з лідерів Інтера.

Крайній захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко потрапив у сферу інтересів мадридського Реала. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, перехід Дімарко до мадридського клубу тісно пов'язаний із можливим трансфером канадця Альфонсо Девіса з Баварії до табору "вершкових". Якщо Реалу не вдасться домовитися з Девісом, то вони спробують придбати Дімарко.

Чинний контракт гравця з "нерадзуррі" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Феде Дімарко відіграв за Інтер 19 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.