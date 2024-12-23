На воротаря "джмелів" претендує Челсі.
Андрій Лунін, Getty Images
23 грудня 2024, 19:45
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Defensa Central.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлена дортмундська Боруссія, яка вже почала вивчати доступні варіанти на випадок відходу Грегора Кобеля.
Кобелем активно цікавиться Челсі, який, за інформацією ЗМІ, готовий заплатити 70 мільйонів євро.
Діючий контракт українця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року, проте він знову опинився за спиною Тібо Куртуа, провівши п'ять матчів цього сезону.
Після 15 турів Боруссія Д набрала 25 очок і посідає шосте місце у німецькій Бундеслізі.