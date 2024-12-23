Іспанія

На воротаря "джмелів" претендує Челсі.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлена ​​дортмундська Боруссія, яка вже почала вивчати доступні варіанти на випадок відходу Грегора Кобеля.

Кобелем активно цікавиться Челсі, який, за інформацією ЗМІ, готовий заплатити 70 мільйонів євро.

Діючий контракт українця з "вершковими" розрахований до літа 2030 року, проте він знову опинився за спиною Тібо Куртуа, провівши п'ять матчів цього сезону.

Після 15 турів Боруссія Д набрала 25 очок і посідає шосте місце у німецькій Бундеслізі.