Іспанія

У п'яти поєдинках француз забив чотири м'ячі.

Нападник Кіліан Мбаппе був визнаний найкращим гравцем мадридського Реалу за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба Futbol Mahou.

У боротьбі за нагороду 26-річний француз випередив Федеріко Вальверде, Джуда Беллінгема, Родріго та Антоніо Рюдігера.

Цього місяця Мбаппе провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Після 18 ігор Реал набрав 40 очок і посідає друге місце в іспанській Ла Лізі, відстаючи від Атлетіко на один бал. Барселона йде третьою, набравши 38 очок після 19 ігор.