Іспанія

Нідерландець розраховував на більше.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розчарований малою кількістю трофеїв, які зумів завоювати у каталонському клубі.

"Чесно кажучи, коли я підписував контракт з Барсою, я не уявляв, що через 5 років виграю тільки Ла Лігу, Копа дель Рей та Суперкубок Іспанії.

Я очікував принаймні вдвічі більше, так що це мене розчаровує. Але в дорозі трапляються речі, які ти не можеш передбачити.

Люди думають, що я хочу залишитися в Барсі назавжди, тому що тут настільки хороше життя поза футболом. І це дійсно так, але це менш важливо, ніж те, що відбувається на полі.

Якби я відчував, що не можу зробити достатній внесок, або команда не може конкурувати, я б пішов з цього клубу.

Продовження мого контракту – це питання для тутешніх газет, але не для мене. Я хочу грати у футбол, а після цього подивлюся, що клуб хоче зі мною робити, і тоді разом з агентом і сім'єю вирішу, що я хочу робити далі", — сказав де Йонг.

Нагадаємо, Барселона готова продати де Йонга "хоч завтра".