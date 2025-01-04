Валенсія — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу 03.01.2025

Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 січня 2025 року.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув непросту перемогу над Валенсією з рахунком 2:1.

У заключному відрізку цього протистояння команда Карло Анчелотті мінімально поступалася в рахунку, та ще й залишилася у меншості через вилучення Вінісіуса Жуніора за неспортивну поведінку.

Утім, навіть без одного з лідерів команди "вершкові" змогли не просто уникнути поразки, а я здобути три очки: спочатку Лука Модрич повернув паритет на табло на 85-й хвилині, а крапку в цьому протистояння поставив своїм голом Джуд Беллінгем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Реал Мадрид у рамках 12 туру іспанської Ла Ліги-2024/25: