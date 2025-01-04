football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР

  • Іспанія

    04 січня 2025, 00:48

    Валенсія — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу 03.01.2025

    Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 січня 2025 року.

    Валенсія — Реал Мадрид, getty images
    Валенсія — Реал Мадрид, getty images 04 січня 2025, 00:48

    У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув непросту перемогу над Валенсією з рахунком 2:1.

    У заключному відрізку цього протистояння команда Карло Анчелотті мінімально поступалася в рахунку, та ще й залишилася у меншості через вилучення Вінісіуса Жуніора за неспортивну поведінку.

    Утім, навіть без одного з лідерів команди "вершкові" змогли не просто уникнути поразки, а я здобути три очки: спочатку Лука Модрич повернув паритет на табло на 85-й хвилині, а крапку в цьому протистояння поставив своїм голом Джуд Беллінгем.

    До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Реал Мадрид у рамках 12 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

    Валенсія — Реал 1:2
    Голи: Дуро, 27 — Модрич, 85, Беллінгем, 90+7

    На 55-й хвилині Джуд Беллінгем (Реал) не забив пенальті (штанга).

    Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Москера, Таррега, Гасеровські (Х. Васкес, 88) — Лопес (Канос, 68), Герра (Гільямон, 67), Барренечеа, Ріохо — Алмейда (Гомес, 88), Дуро.

    Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді (Камавінга, 68) — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Модрич, 80) — Родріго (Діас, 68), Мбаппе, Вінісіус.

    Попередження: Канос, Дімітрієвські — Себальйос, Васкес, Модрич

    На 79-й хвилині був вилучений Вінісіус Жуніор (Реал) (неспортивна поведінка).
     

    Команди

    Валенсія Реал Мадрид

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Гравці збірної України, Getty Images

    Артем Андросян

    01 января 2025Україна вийде на ЧС-2026, Забарний перейде в топ-клуб та інше: найбільш очікувані події 2025 року
    Колаж Getty Images / Football.ua

    Ілля Береза

    31 декабря 2024П’ять найбільших перемог українського футболу у 2024 році
    Getty Images

    Дмитро Луцков

    31 декабря 2024ТОП-10 найкращих трансферів 2024 року

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    30 декабря 2024"Гріліш не забивав у 2024 році, бо не ставив перед собою такої цілі": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Getty Images

    Артем Андросян

    30 декабря 2024Євро-2024, Пічічі Довбик та більше не Неверкузен — в головних подіях 2024 року

    Чтиво

    26 декабря 2024ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок
    Рома, Getty Images

    Дмитро Луцков

    25 декабря 2024Довбик приклався до найбільшої в сезоні перемоги Роми, фатальна поразка Нести та голеадор Рейндерс: підсумки 17-го туру Серії А
    Ванат став кращим бомбардиром року / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    24 декабря 2024Своє, рідне. Три головні уроки 2024-го від УПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    23 декабря 2024"Гвардіолу вже час перевірити на мельдоній": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Михайло Мудрик, Getty Images

    Микита Євтушенко

    20 декабря 2024Мудрик, ти не один: допінгові скандали в англійському футболі, та чим вони завершилися
    Лаціо — Інтер, Getty Images

    Дмитро Луцков

    18 декабря 2024Історична невдача Лаціо, новий рекорд Аталанти та інше: підсумки 16-го туру Серії А
    Попов починає атаку / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    17 декабря 2024Шахтарю час міняти тренера, Динамо все ближче до титулу, Полісся пише історію. Підсумки 17-го туру УПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    16 декабря 2024"Останній гол Баварії у ворота Шахтаря? Думав, таке можливо тільки у FIFA": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    САН-СЕБАСТЬЯН

    Владислав Жиряков

    14 декабря 2024"Іспанська Ніцца" на фоні чергової поразки Динамо в Лізі Європи: репортаж з Сан-Себастьяна
    Динамо, getty images

    Владислав Жиряков

    12 декабря 2024"Білоруска в Києві", "Динамо — занепалий гігант": огляд іспанської преси напередодні матчу Динамо Київ
    Джевісс Стедіум у Бергамо, Getty Images

    Дмитро Луцков

    11 декабря 2024Аталанта — одноосібний лідер, перший після повернення успіх Раньєрі та інше: підсумки 15-го туру Серії А
    Getty Images

    Віталій Пасічний

    11 декабря 2024Подарунок від короля, вічний рекорд Ла Ліги та родрізамінник. Що потрібно знати про Реал Сосьєдад
    Той самий фол Кучера / ФОТО: GEtty Images

    Віталій Пасічний

    10 декабря 2024Сумне свято для Хабі Алонсо, найсоромніша поразка для Луческу. Як пройшли попередні зустрічі Шахтаря та Баварії
    Модне святкування Ваната та Бражка / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    10 декабря 2024Динамо — чемпіон-2024, Карпати мстять, ЛНЗ (не) змінює тренера. Підсумки 16-го туру УПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    09 декабря 2024"Кутові Арсеналу більш небезпечні, ніж пенальті Мбаппе": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Президент ФК Гамбург Марсель Янсен (ліворуч) та Артур Подкопаєв (праворуч)

    Владислав Жиряков

    05 декабря 2024Інтерв’ю з агентом із DLT Sports Group: Навесні 2022 року я допоміг переїхати Кривбасу в Кельн, тому я не розумію навіщо клуб так повів себе

    Стрічка новин

    Іспанія. Новини

    Іспанія. Ла Ліга

    # 04 січня 2025 І О
    1 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 43
    2 Атлетіко Атлетіко 18 41
    3 Барселона Барселона 19 38
    4 Атлетік Атлетік 19 36
    5 Вільярреал Вільярреал 18 30
    6 Мальорка Мальорка 19 30
    7 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 18 25
    8 Жирона Жирона 18 25
    9 Реал Бетіс Реал Бетіс 18 25
    10 Осасуна Осасуна 18 25
    11 Сельта Сельта 18 24
    12 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 18 22
    13 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 18 22
    14 Севілья Севілья 18 22
    15 Леганес Леганес 18 18
    16 Алавес Алавес 18 17
    17 Хетафе Хетафе 18 16
    18 Еспаньйол Еспаньйол 18 15
    19 Валенсія Валенсія 18 12
    20 Вальядолід Вальядолід 18 12

    детальна таблиця

       