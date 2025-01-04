Валенсія — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу 03.01.2025

У заключному відрізку цього протистояння команда Карло Анчелотті мінімально поступалася в рахунку, та ще й залишилася у меншості через вилучення Вінісіуса Жуніора за неспортивну поведінку.
Утім, навіть без одного з лідерів команди "вершкові" змогли не просто уникнути поразки, а я здобути три очки: спочатку Лука Модрич повернув паритет на табло на 85-й хвилині, а крапку в цьому протистояння поставив своїм голом Джуд Беллінгем.
Валенсія — Реал 1:2
Голи: Дуро, 27 — Модрич, 85, Беллінгем, 90+7
На 55-й хвилині Джуд Беллінгем (Реал) не забив пенальті (штанга).
Валенсія:
Дімітрієвські — Фулькьє, Москера, Таррега, Гасеровські (Х. Васкес, 88) — Лопес (Канос, 68), Герра (Гільямон, 67), Барренечеа, Ріохо — Алмейда (Гомес, 88), Дуро.
Реал:
Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді (Камавінга, 68) — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Модрич, 80) — Родріго (Діас, 68), Мбаппе, Вінісіус.
Попередження: Канос, Дімітрієвські — Себальйос, Васкес, Модрич
На 79-й хвилині був вилучений Вінісіус Жуніор (Реал) (неспортивна поведінка).