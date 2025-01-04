Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Валенсією.

Мадридський Реал у перенесеному гостьовому матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії здобув перемогу на полі суперників.

Валенсія — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"На нашу думку, це була не червона картка для Вінісіуса, а по жовтій для кожного з гравців. Спочатку була ця провокація від Дімітрієвські, а потім реакція від Вінісіуса.

Ми будемо подавати апеляцію, бо вважаємо, що не було підстав для вилучення. Однак команда змогла відреагувати на ці труднощі, а також на невдачу під час пенальті і незарахований гол. Важко пояснити, чому ми наскільки погано грали в першому таймі і наскільки добре в другому.

Ми не можемо дозволяти собі грати таким чином. Дуже поганий перший тайм, а потім надзвичайно хороший другий тайм у меншості.

Але наша перемога справедлива. Перший тайм був дуже поганим, із поганим балансом у нашому виконанні, Валенсія грала краще. А другий тайм був дуже хорошим, незважаючи на всі труднощі. Я вже говорив із гравцями, аби привітати їх, і я візьму з цього матчу тільки хороше з другого тайму, а не погане з першого.

Тим не менш, мене турбує, що ми не забили вже три пенальті, тому я повинен взяти на себе відповідальність за вибір того, хто повинен їх виконувати в майбутньому", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал проведе в гостях у Депортіво Мінери в рамках Кубка Іспанії.