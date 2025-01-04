Іспанія

Хорват в повному порядку.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич став найстаршим автором голу в історії клубу, відзначившись у перенесеному виїзному матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги з Валенсією (2:1).

Свій гол у ворота Валенсії Модрич забив у віці 39 років, 3 місяців та 26 днів.

Таким чином, Лука побив багаторічний клубний рекорд прославленого угорського бомбардира Ференца Пушкаша, який у листопаді 1965 року забив за Реал у віці 38 років, 7 місяців та 20 днів, вразивши ворота Севільї (1:2).

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 26 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.