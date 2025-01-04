Іспанія

Історичне досягнення "вершкових".

Мадридський Реал в перенесеному матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги у вольовому стилі здобув перемогу над Валенсією (2:1) та став володарем унікального статистичного досягнення чемпіонату Іспанії.

За інформацією видання Marca, завдяки цій виїзній перемозі, "королівський" клуб набрав 5002 очки у вищому дивізіоні за всю історію, першими подолавши статистичну планку у 5000 пунктів.

Найближчою до повторення цього досягнення командою є каталонська Барселона, в активі якої 4887 очок у чемпіонаті Іспанії. На третьому рядку розташовується мадридський Атлетіко з 4018 очками.

Раніше повідомлялося, що Модрич став найстаршим автором голу Реала.