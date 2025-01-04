Іспанія

Колумбієць найближчим часом стане вільним агентом.

Півзахисник Райо Вальєкано Хамес Родрігес найближчим часом стане вільним агентом.

Колумбієць так і не закріпився в мадридській команді, тому готовий розірвати контракт лише за півроку після повернення в Іспанію.

Як інформує журналіст Піпе Сьєрра, трудовий договір 33-річного футболіста буде анульовано найближчими днями за взаємною згодою.

Хамес Родрігес лише сім разів з'явився на полі в складі Райо Вальєкано, відзначившись однією результативною передачею. До літа минулого року ексгравець мадридського Реала належав бразильському Сан-Паулу, з яким також розірвав контракт.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем — найкращий плеймейкер року за версією IFFHS.