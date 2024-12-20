Іспанія

Топ-3 доповнили Кевін Де Брюйне та Тоні Кроос.

Півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема визнано найкращим плеймейкером 2024 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS.

Друге місце в рейтинг посів хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне, а трійку найкращих замикає екс-півзахисник "вершкових" Тоні Кроос, який завершив кар'єру минулого літа.

Топ-10 плеймейкерів 2024 року за версією IFFHS:

1. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — 133 очки

2. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) — 96

3. Тоні Кроос (Реал Мадрид) — 78

4. Джамал Мусіала (Баварія) — 54

5. Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 53

6. Даніель Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона) — 48

7. Флоріан Вірц (Баєр) – 31

8. Хамес Родрігес (Райо Вальєкано) — 26

9. Хакан Чалханоглу (Інтер) – 13

10. Мартін Едегор (Арсенал) — 13.

Також додамо, що у жіночому футболі найкращим плеймейкером стала іспанка Айтана Бонматі, яка виступає за Барселону.