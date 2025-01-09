Іспанія

В Більбао незадоволені рішенням Вищої ради зі спорту.

Президент Атлетіка Хон Уріарте прокоментували рішення тимчасово дозволити Барселоні зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора. Його слова наводить Marca.

"У мене не так багато інформації. Це тимчасовий захід, ухвалений політичним органом. Тепер Ла Лізі та федерації доведеться відстоювати ухвалене ними рішення.

Вражаюче. Ми стикаємося з такими гротескними ситуаціями. Подібні ситуації не йдуть на користь іспанському футболу", — сказав Уріарте.