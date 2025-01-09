Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та Мальорка.
Андрій Лунін, Getty Images
09 січня 2025, 19:42
Мадридський Реал та Мальорка зіграють у Джидді в півфіналі Суперкубка Іспанії-2025.
Карло Анчелотті, після перемоги над Валенсією (2:1), залучив до стартового складу Морланеса в центрі поля, тоді як Мурікі зіграє на вістрі атаки.
Хакоба Аррасате, на тлі перемоги над Хетафе (1:0), використав із перших хвилин Камавінгу в центрі поля.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Беллінгем, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Асенсіо, Лоренсо, Агуадо.
Запасні: Роман, Хауме, Лато, ван дер Гейден, Копете, Пратс, Асано, Кошта, Фернандес, Шикінью.
Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес, Маскарель, Дардер — Родрігес, Мурікі, Ларін.
Гра Реал — Мальорка почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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