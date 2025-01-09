Мадридський Реал та Мальорка зіграють у Джидді в півфіналі Суперкубка Іспанії-2025.

Карло Анчелотті, після перемоги над Валенсією (2:1), залучив до стартового складу Морланеса в центрі поля, тоді як Мурікі зіграє на вістрі атаки.

Хакоба Аррасате, на тлі перемоги над Хетафе (1:0), використав із перших хвилин Камавінгу в центрі поля.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Беллінгем, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Алаба, Гюлер, Ендрік, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Асенсіо, Лоренсо,  Агуадо.

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес, Маскарель, Дардер — Родрігес, Мурікі, Ларін.

Запасні: Роман, Хауме, Лато, ван дер Гейден, Копете, Пратс, Асано, Кошта, Фернандес, Шикінью.

Гра Реал — Мальорка почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.