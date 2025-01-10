Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубку Іспанії, що відбувся 9 січня 2025 року.

Мадридський Реал у півфіналі Суперкубку Іспанії впевнено розібрався з Мальоркою (3:0).

Команда Карло Анчелотті довго не могла відкрити рахунок у матчі, поки на 63 хвилині не відзначився Беллінгем.

Потім на третій компенсованій хвилині Вальєнт зрізав м'яч у свої ворота, а остаточну крапку в матчі поставив Родріго.

Таким чином, Реал вийшов у фінал Суперкубку Іспанії, де зіграє проти Барселони. Ель-Класіко пройде 12 січня, о 21:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка у рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2024/25:

Реал — Мальорка 3:0

Голи: Беллінгем, 63, Вальєнт, 90+3 (авт.), Родріго, 90+5.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Чуамені (Асенсіо, 55), Рюдігер, Менді — Вальверде (Себальйос, 75), Беллінгем, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус (Діас, 87).

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо (Копете, 33), Мохіка — Морланес (Кошта, 70), Маскарель, Дардер (Асано, 70) — Родрігес (Пратс, 81), Мурікі, Ларін (Наварро, 70).

Попередження: Беллінгем, Камавінга.