Австрійський захисник не з'являвся на полі з грудня 2023 року.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
07 січня 2025, 15:55
Захисник мадридського Реала Давід Алаба повернувся до тренувань із загальною групою після розриву "хрестів".
Наступний матч Реал проведе у четвер, 9 січня. "Вершкові" зіграють із Мальоркою у півфіналі Суперкубка Іспанії.
Нагадаємо, Алаба порвав хрестоподібну зв'язку наприкінці грудня минулого року та пропустив чемпіонат Європи.
Додамо, що у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал переміг Депортіво Мінеру — 5:0.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Депортіва Мінера — Реал Мадрид у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2024/25.