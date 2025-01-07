Захисник мадридського Реала Давід Алаба повернувся до тренувань із загальною групою після розриву "хрестів".

Наступний матч Реал проведе у четвер, 9 січня. "Вершкові" зіграють із Мальоркою у півфіналі Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, Алаба порвав хрестоподібну зв'язку наприкінці грудня минулого року та пропустив чемпіонат Європи.

Додамо, що у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал переміг Депортіво Мінеру — 5:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Депортіва Мінера  — Реал Мадрид у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2024/25.