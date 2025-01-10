Іспанія

Скандал в Іспанії.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про реєстрацію футболістів каталонської Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину поточного сезону. Його слова наводить RMC Sport.

"В ухваленому рішенні дивує багато чого, зокрема оперативність процесу. Очевидно, що цей захід Вищої ради зі спорту суперечить тому, що викладено в положеннях закону про спорт, де високо оцінюється економічний контроль ліги.

Схоже, зараз Вища рада прагне зруйнувати системи, які працюють у Ла Лізі та користуються підтримкою більшості клубів. І де тепер голос клубного телебачення Реала?" — заявив Тебас.