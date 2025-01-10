Іспанія

"Остров'яни" зазнали крупної поразки.

Головний тренер іспанської Майорки Ягоба Аррасате прокоментував поразку у півфінальному матчі Суперкубка Іспанії з мадридським Реалом (0:3). Його слова наводить офіційний сайт "остров'ян".

"Шкода, що трохи зіпсували кінцівку матчу. У нас були моменти, особливо в першому таймі, з тими двома ударами Ларіна. Команда була дуже хороша і дуже згуртована. Перший гол засмутив команду, і з цього моменту мадридці почали перегравати нас.

Результат не показує, наскільки рівною була гра. В таких матчах потрібно бути націленим на результат, бути ефективним, а у нас не було цього в тих двох-трьох гольових епізодах, які ми мали.

Команда віддала все, і в цьому відношенні мені нічого сказати хлопцям. Ми повинні продовжувати, у нас попереду дуже захоплююча друга половина сезону, і якщо нам вдасться покращити гру, то зможемо провести другий тайм так само як і перший", — заявив Аррасате.

Фінал Суперкубку Іспанії-2025 між мадридським Реалом та каталонською Барселоною відбудеться 12-го січня, о 21:00 за київським часом.