Іспанія

Йдеться про Сане та Кімміха.

Барселона може отримати серйозне посилення складу наступного літа. Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на El Nacional, дві зірки Баварії погодилися перейти в Барселону.

Йдеться про захисника/півзахисника Йосуа Кімміха і вінгера Лероя Сане. 29-річні Кімміх і Сане можуть перейти до Барселони у статусі вільних агентів, адже їхні чинні контракти в Мюнхені закінчуються влітку. У стані "синьо-гранатових" Йосуа і Лерой возз'єднаються з Гансом-Дітером Фліком.

Варто сказати, що Барселона, як і раніше, переживає фінансові труднощі, тому по-особливому дивиться на ринок вільних агентів.

Раніше повідомлялося, що Баварія може продовжити контракт із Мюллером.