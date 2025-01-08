Німеччина

Чинний контракт із легендою розраховано до кінця сезону-2024/25.

Баварія розглядає можливість оновлення угоди з нападником Томасом Мюллером, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Пропозицією мюнхенців стане продовження контракту до кінця червня 2026 року. Проте, 35-річний німець має піти на скорочення зарплати.

Гранд Бундесліги поки що не має 100% впевненості в намірах самого Мюллера. Угода з ним втрачає чинність влітку 2025-го.

У ході поточної кампанії легендарний гравець взяв участь у 22 матчах всіх турнірів, відзначившись чотирма голами та трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Баварія запланувала зустріч з агентом Альфонсо Девіса для обговорення нового контракту, а також запропонувала довгострокову угоду хавбеку Гоффенгайма.